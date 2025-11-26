Am Dienstag, 25. November, kam die Gewissheit: Skilangläuferin Victoria Carl vom SC Motor Zella-Mehlis wird in diesem Winter offenbar weder im Weltcup noch bei den Olympischen Spielen in Italien an den Start gehen. Nach ihrem positiven Dopingtest im April machte sich die 30-jährige Olympiasiegerin von 2022 in der Öffentlichkeit rar und vermied Interviews. Noch ist das sportrechtliche Verfahren nicht abgeschlossen. Dennoch trat Carl noch am gleichen Tag der Bekanntgabe ihres sehr wahrscheinlichen Olympia-Aus vor die Kamera und gab dem Deutschen Skiverband (DSV) ein Video-Interview, das im Internet veröffentlicht wurde. Hier das Gesagte zum Nachlesen.