Das Outfit steht schon, zumindest in großen Teilen. „Während der Saison sind Jeans und ein schickeres Oberteil schon ein Highlight. Aber der Abend ist ein ganz anderes Level, ein schöner Anlass, um sich herauszuputzen“, sagt Victoria Carl. Bei der „Goldenen Nacht des Thüringer Sports“, die an diesem Freitag im CCS Suhl stattfindet, will und wird sie strahlen. Nicht nur wegen ihrer Kleiderwahl, sondern vor allem wegen ihrer Leistungen. Nach 2022 wird die Skilangläuferin abermals als Thüringer Sportlerin des Jahres ausgezeichnet und auf großer Bühne, vor über 400 Gästen aus Politik, Sport und Gesellschaft, gefeiert.