Viba sweets Schmalkalden: Süße Hilfe mit großer Wirkung

Liebevolle Botschaften in Schokolade

Doch die Unterstützung des Traditionsunternehmens endet nicht mit dieser einmaligen Aktion. Mit einer neuen Initiative führt es sein Engagement dauerhaft fort, heißt es aus Schmalkalden: Für jede verkaufte, handgefertigte 35-Gramm-Confiserie-Schokolade werden automatisch 50 Cent an das Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz gespendet, kündigt Czerjàk an. Die liebevoll gestalteten Tafeln tragen Botschaften wie „Danke“, „Lieblingsmensch“ oder „Schön, dass es dich gibt“ – kleine Gesten, die Freude bereiten und gleichzeitig helfen. Ideal als kleine Aufmerksamkeit, Mitbringsel oder persönliche Geste.