Mit Torsten Krahn (58) hat die Viba sweets Gruppe mit Sitz in Floh-Seligenthal einen erfahrenen Handelsstrategen für ihre Tochtergesellschaften Hussel Confiserie GmbH sowie die arko | Hussel GmbH gewonnen. Seit dem 1. April verantwortet der gebürtige Sauerländer mit Wohnsitz in Hamburger als Geschäftsführer zentrale Bereiche im Filialvertrieb und bringt dabei nicht nur fundiertes Know-how aus dem filialisierten Einzelhandel mit, sondern vor allem ein ausgeprägtes Gespür für Genuss, Handelsmarketing und Kundenerlebnis.