Das Ballonglühen ist ein Spektakel, das am Samstagabend im Rahmen der 1150-Jahrfeier im Viba-Park stattfand. 13 Heißluftballons wurden nach Einbruch der Dunkelheit illuminiert, sodass sie wie riesige, leuchtende Laternen am Himmel erschienen. Das Ballonglühen wie das abschließenden Höhenfeuerwerk zog tausende Zuschauer an und bot ein beeindruckendes Erlebnis. Die Ballons waren verankert worden. Als die Dunkelheit angebrochen war, begann die Piloten, die bis aus Österreich angereist waren, ihre Ballons zu entzünden, in dem sie die Gasbrenner in kurzen Intervallen betätigten. So leuchten die Hüllen. Das Ballonglühen wurde von peppiger Musik begleitet. Auf der Bühne rockten bis in die frühen Morgenstunden Live Vibes & Sängerin sowie DJ Chris Turn & Saxo-Projekt. Für ausreichend Speisen und Getränke war gesorgt. Vergangenes Jahr hatte es für die „Mangelversorgung“ Kritik gehagelt. Bereits am Nachmittag hatten die Kinder den Park in Beschlag genommen.