Angefangen hat alles mit einem Bild: Landrat Michael Brodführer steht neben Corinna Wartenberg, der Geschäftsführerin von Viba. In der Hand hält sie eine Schachtel mit kleinen grünen Herz‑Pralinen. Schon bei der Grünen Woche in Berlin gab die kleinen Nougat-Süßigkeiten als Verkostungsprodukt die Runde, wir sind auf die Suche gegangen – und das, obwohl es die Pralinen offiziell gar nicht gibt. Was es damit auf sich hat? Wir haben nachgefragt.