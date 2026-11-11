Viagogo und Co. Preisdeckel für Konzerttickets? - Top-Jurist hat Bedenken

Berlin - Mit einem Preisdeckel will Justizministerin Stefanie Hubig gegen teils horrende Preise für Konzert- und Sportevent-Tickets auf dem Zweitmarkt vorgehen – doch ein Gutachten stellt das Vorhaben nun infrage. Die geplante Preisdeckelung sei völlig aus der Luft gegriffen, sagte der Verfasser des Gutachtens und Ex-Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, am Dienstag bei der Vorstellung des Dokuments. Das Gutachten wurde von der "Allianz fairer Tickethandel" in Auftrag gegeben, deren Mitglieder Online-Marktplätze betreiben.