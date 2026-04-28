Geduld und einige mehr einzuplanende Kilometer sind bei all jenen gefragt, die in den kommenden Wochen von Zella-Mehlis nach Benshausen oder in die umgekehrte Richtung fahren möchten. Denn in der Zeit vom 4. bis zum 23. Mai ist die B62 wegen Instandsetzungsmaßnahmen in diesem Bereich voll gesperrt. Eine Umleitung ist für diesen Zeitraum ausgeschildert. Die offizielle Strecke führt demnach von Suhl kommend über Heinrichs, Mäbendorf, Wichtshausen, Dillstädt, Rohr und Schwarza nach Benshausen. Ortskundige Autofahrer können diese über den Aschenhof abkürzen.