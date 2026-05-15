Das war so nicht geplant, dass das Sanierungsteam an der Eisenbahnbrücke über der B62 zwischen Zella-Mehlis und Benshausen ein verlängertes Wochenende bekommt. Weil die Eisheiligen nicht nur für abstürzende Temperaturen, graupeligen Regen und sogar Schneefall in den vergangenen Tagen in der Region gesorgt haben, sondern vielerorts für Unterbrechungen mancher Projekte, ist auch hier erst einmal Stille eingekehrt.