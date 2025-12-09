Am Montagvormittag hat ein 74-jähriger Skoda-Fahrer auf der Viadukt-Kreuzung in Suhl einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann von der Linksabbiegerspur der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in die Friedrich-König-Straße abbiegen, entschied sich jedoch, geradeaus weiterzufahren. Dabei übersah er einen Mitsubishi, der bereits auf der Spur fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der 54-jährige Mitsubishi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte sein Wagen gegen drei weitere Autos, die teilweise verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich hielten.