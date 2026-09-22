Dem Vortrag von Jonny Henkel aus Böhlen zum Thema „Neustadt an der uralten Handelsstraße Via Publica“ gingen lange und umfangreiche Recherchen voraus. Das Interesse an diesem heimatgeschichtlichen Thema war groß, was die Resonanz im Gemeindesaal Neustadts bewies. Peter Grimm, der Bürgermeister der Landgemeinde Großbreitenbach, bedankte sich bei Henkel, der diesen Vortrag in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau und insbesondere mit Gudrun Juch ausgearbeitet hat.