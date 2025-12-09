Manchmal kann das mit dem Handy aber auch verflixt schwer sein. Immer mehr Funktionen, immer öfter kommt man im öffentlichen Raum gar nicht mehr ohne Smartphone aus. Umso besser kam das Angebot der Volkshochschule Suhl (VHS) an. Sie hat so genannte digitale Treffs organisiert. „Die sind zwei Mal in der Woche bei uns gelaufen. Da konnte jeder ab 16 Jahre kommen“, berichtet Wiebke Heber, Fachbereichsleiterin Sprachen und Grundbildung. „Wir stehen aber gerade gesetzlich im Umbruch für die Volkshochschulen. Der Landtag bereitet Neuregelungen vor, die festlegen, wie alle Arten von Fördergeldern und Verfahrensweisen zu handhaben sind.“