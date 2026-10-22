Laut einer Umfrage in Berlin haben sechs von zehn Personen Vorräte für einen eventuellen Notfall angelegt. Die sind eventuell auch nötig in Momenten wie den Brandanschlag im Januar in Berlin, als für tausende Haushalte über Tage plötzlich nichts mehr in den eigenen vier Wänden ging, Schulen geschlossen bleiben mussten, ebenso Geschäfte und sich auch in manchem Unternehmen kein Rädchen mehr drehte. Natürlich sind wir hier nicht in Berlin, mag man nun denken, wo Sabotageakte wahrscheinlicher sind, als in ländlichen Regionen.