Genau 8048 Menschen leben zum Stichtag 1. Januar im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wasungen – Amt Sand mit ihren Mitgliedskommunen Friedelshausen, Mehmels, Schwallungen und Wasungen – 124 weniger als zum Stichtag im Jahr zuvor (8172). Der jüngst zunehmende Einwohnerrückgang hat sich erneut beschleunigt. Nur 36 Geburten waren 2025 zu verzeichnen (2024 waren es 38), dafür gab es 119 Sterbefälle (2024 waren es 130). Die Zahl der Zuzüge mit 222 gleicht die Zahl der Wegzüge mit 263 längst nicht aus. Übrigens gibt es 4037 Männer und 4011 Frauen hier. Ein Blick auf die einzelnen Orte im VG-Gebiet zeigt, wer zulegen konnte und wo es weiter abnahm.