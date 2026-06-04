Die Auswertung der von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke am ersten Mai-Sonntag veranstalteten 32. Radtour „Um Dolmar und Werra“ ergab, dass die Teilnehmerzahl einen neuen Rekordwert erreichte. Insgesamt 843 Stempelpässe wurden nach Beendigung der Fahrt an die VG zurückgegeben, 125 mehr als bei der Tour im vergangenen Jahr. Für die Zeit nach der Gründung der VG Dolmar-Salzbrücke ist dies ein neuer Rekord.