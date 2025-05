Die Gemeinden Martinroda, Elgersburg und die Stadt Plaue haben sich darüber verständigt, dass es ab Juni wieder eine Frauengruppe Geratal mit anderem Aufgabenzuschnitt und in neuer Trägerschaft geben soll. Im vergangenen Jahr wurde das Ende der Frauengruppe Geratal besiegelt, die von Elgersburg aus arbeitete. Statt als Verein tritt nun die Verwaltungsgemeinschaft VG Geratal/Plaue als Träger für das neue Jugend-, Frauen- und Familienzentrum auf. Dafür beschlossen die beteiligten Orte in ihren jüngsten Gemeinderatssitzungen, alles in einer Zweckvereinbarung zu regeln. Diese beinhaltet nun die Arbeit von zwei Kräften in der Jugendarbeit, ausgeweitet auf die Arbeit im Frauen- und Familienzentrum (FFZ).