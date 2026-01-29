﻿Die Tagesordnung der Verwaltungsgemeinschaftsversammlung am Dienstagabend im Angelrodaer Dorfgemeinschaftshaus sah stolze 19 Punkte vor – aber auch hier hieß es: Das Angenehme zuerst: VG-Chefin Kerstin Michalski würdigte die Arbeit der Feuerwehren der vereinten Gemeinden Elgersburg, Martinroda und Plaue (mit den Orten Angelroda und Neusiß), indem sie dem scheidenden Gemeindebrandmeister Andreas Beck herzlich für seine Arbeit dankte und die neue Wehrführung, David Luth und Frank Elle, beglückwünschte. Am Versammlungsende wurde die von David Luth akribisch erarbeitete Feuerwehrsatzung – welche die neu installierte Alters- und Ehrenabteilung, inklusive Entschädigungssatzung für deren Leiter, aufnahm – mit einer Stimmenthaltung beschlossen.