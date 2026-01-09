Weiter zurückgegangen ist die Zahl der in den 14 Orten der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke lebenden Menschen im vergangenen Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt am Verwaltungssitz in Schwarza. So wohnen aktuell 8443 Frauen und Männer im VG-Gebiet – zum Jahresbeginn 2025 waren es noch 8528, ein Minus von 85 also. Zum Vergleich: 2019 verlor die VG 136 Einwohner, 2020 waren es 51, 2021 verzeichnete die Statistik ein Minus von 49, 2022 waren es gar nur 22. Immerhin 45 Babys konnten 2025 hier begrüßt werden, allerdings gab es 115 Sterbefälle. Letzteres macht sich am meisten in der Statistik bemerkbar, denn die Zahl der Zuzüge (262) differiert nicht allzu sehr von der Zahl der Wegzüge (277) im VG-Gebiet. Die Anzahl an Männern ist übrigens mit 4194 aktuell etwas niedriger als die Zahl der hier lebenden Frauen mit 4249. Ein Blick auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden zeigt, wer im vergangenen Jahr an Einwohnern zulegen konnte und wer an Bürgern mehr oder minder verlor.