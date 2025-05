Erik Beiersdorfer heißt der neue hauptamtliche Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke. Mit großer Mehrheit wurde der 25- Jährige von den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung am Dienstagabend im Haus der Vereine in Schwarza im ersten Wahlgang gewählt (ausführlicher Bericht folgt). Neben Beiersdorfer waren zwei weitere Bewerber (von ehemals sieben) zugelassen: Achim Hoffmann aus Steinbach-Hallenberg erhielt 0 Stimmen, Jan Möller aus der Gemeinde Auengrund 7 Stimmen, Erik Beiersdorfer aus Römhild 22 Stimmen. Ab 1. Juni ist die seit fast zwei Jahren vakante Chefstelle der VG mit ihren 14 Mitgliedsgemeinden, in denen rund 8500 Menschen wohnen, damit wieder besetzt.