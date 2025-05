Einmal mehr hatte in puncto Wetter Ungewissheit quasi bis zur letzten Sekunde geherrscht. Gewitter und Hagelschlag hatten die Region am Vorabend heimgesucht. Würde die von der Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke veranstaltete Radtour durchgeführt werden können? Doch am Veranstaltungstag zeigte sich Petrus einsichtig, sodass der 4. Mai ein schöner und erlebnisreicher Radeltag wurde. Der mit einem neuen Teilnehmerrekord in die Annalen der Radtour um Dolmar und Werra einging.