Am Ende hatten sich alle richtig lieb. Die Fans des VfB Suhl und der Binder Blaubären TSV Flacht, und selbst die Spielerinnen beider Mannschaften. Während sich die befreundeten Anhängerschaften auf den Rängen gegenseitig mit Sprechchören feierten, ließ sich die Gäste-Mannschaft auf dem Parkett sogar überreden und zelebrierte zusammen mit den siegreichen Suhlerinnen eine „Humba“. Doch dem nicht genug: In der längeren Pause zwischen den Sätzen zwei und drei bekam Alexander Mantlik eine bärige Holzuhr von Blaubär-Edelfan Flemming Nave überreicht. Das Unikat hatte der VfB-Präsident ersteigert. Der Volleyball-Bundesligist aus Süddeutschland versteigert regelmäßig Sammlerstücke über seinen offiziellen eBay-Account. Und ja: Das Volleyball-Bundesliga-Spiel am Samstagabend zwischen dem VfB Suhl und den Binder Blaubären zeigte eindrucksvoll: Sport verbindet Menschen.