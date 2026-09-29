Alles neu macht der Volleyball-Supercup: Das Prestige-Spiel am Samstag in Coburg zwischen Gastgeber VfB Suhl und dem Dresdner SC findet auf einem neuen Hallenboden statt. Darüber informierte der VfB auf Nachfrage. Der neue Belag ist eigentlich für die Champions-League-Auftritte des Deutschen Meisters gedacht, kommt nun aber schon beim Thüringer-Wald-Supercup zum Einsatz. Die neue Spielfläche soll an diesem Mittwoch in Coburg eintreffen und am Freitag aufgebaut werden. Für die Heimspiele in der Königsklasse, die Ende November startet, wird der Boden in Coburg eingelagert.