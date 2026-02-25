So viel steht fest: Das deutsche Volleyball-Pokalfinale zwischen dem VfB Suhl und Liga-Spitzenreiter Stuttgart am 28. Februar (15.45 Uhr/Sport1) wird eines mit Superlative-Garantie. Erstmals wird die SAP-Arena in Mannheim ausverkauft sein (mehr als 12.000 Zuschauer werden erwartet). Und zum ersten Mal plant der Fanclub des VfB, die alwaySUHLtras, eine Choreografie, die es in dieser Größenordnung bei den Südthüringern noch nicht gegeben hat.