„Natürlich haben wir uns viel vorgenommen für die Playoffs. Jetzt konzentrieren wir uns aber erst einmal auf ein Spiel nach dem anderen.“ Außenangreiferin Mackenzie Foley sprach das Motto des seit einer Woche amtierenden Pokalsiegers für das eine noch verbliebene Hauptrundenspiel aus. Das eigentliche Ziel aber nahm sie nicht in den Mund. Und das ist Platz zwei, den die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy nach der 0:3-Niederlage vom Mittwoch beim Schweriner SC an das Team von SSC-Coach Felix Koslowski abgeben musste.