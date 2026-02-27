Um 7.30 Uhr ging sie los, die wilde Fahrt. Mit zwei Kleinbussen machte sich die Mannschaft des VfB Suhl am Freitagmorgen auf dem Weg nach Mannheim, 310 Kilometer Fahrt lagen vor ihnen. Zwölf Stunden nach dem letzten Training am Donnerstagabend in der heimischen Wolfsgrube („Der beste Ort für uns, um die Batterien aufzuladen“- Cheftrainer Laszlo Hollosy) waren Kapitänin Roosa Laakkonen und ihre Teamkolleginnen, sicher noch müde ob der kurzen Nacht, zu Co-Trainer Alberto Ruiz und Scout Michal Kozulic in die Busse gestiegen.