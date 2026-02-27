Pokalfinale: Ganze Region drückt VfB Suhl die Daumen

Michael Henke, Vorsitzender und Trainer von Thüringen- und Verbandsligist Schmalkalder VV: „Wir drücken unseren Suhler Freunden ganz fest die Daumen, wünschen eine fantastische Stimmung in der Halle und natürlich gegen Stuttgart den 3:1-Sieg. Ein paar Schmalkalder werden dabei sein und anfeuern, wir wollen die Suhlerinnen natürlich lautstark unterstützen. Das letzte Mal Mannheim wird schon etwas Besonderes. Mit Sebastian Gnieser haben wir zudem einen Volleyballer dort unten, der einst von Schmalkalden nach Mannheim zog und jetzt Co-Trainer der Regionalliga-Frauen der VSG Mannheim ist.“