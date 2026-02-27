Pokalfinale: Ganze Region drückt VfB Suhl die Daumen

Am Samstag, 28. Februar

Christoph Schreiber, Nachwuchstrainer von Volleyball-Thüringenligist VV 70 Meiningen: „Die Teilnahme am Pokalfinale ist ein weiteres Indiz für die hervorragende sportliche Entwicklung des VfB Suhl in den letzten Jahren. Gesicherte Playoff-Teilnahmen, letztes Jahr dann Playoff-Halbfinale, in diesem Jahr aktuell Platz zwei in der Liga sowie Pokalfinale. Die sportliche Leitung, allen voran Trainer Laszlo Hollosy, machen einen super Job und haben die Chance, mit dem Team Geschichte zu schreiben. Die Ausgangslage ist klar, Stuttgart Favorit, Suhl der Underdog – aber genau das macht es so besonders, vor allem im Pokal. Wir als Südthüringer drücken dem VfB natürlich die Daumen und hoffen, dass die Schale wieder nach Thüringen zurückgeholt werden kann. Es wird alles passen müssen und eine wichtige Rolle werden die Fans spielen. Bleibt zu hoffen, dass sich viele mobilisieren lassen und ihr Team zum Sieg supporten können.“