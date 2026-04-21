Findet die wundersame Reise der Volleyballerinnen des VfB Suhl ihre Krönung mit der Meisterschaft in eigener Halle? Gelingt dem Verein nach dem Pokalsieg sogar das Double? Wird die „Festung Wolfsgrube“ zur Feierhalle bis zum Abwinken? All diese Antworten gibt es am Mittwochabend ab 19 Uhr im dritten Finalduell gegen den Dresdner SC. Die Euphorie im Umfeld des Underdogs ist ob der 2:0-Führung des VfB ebenso groß wie die Vorfreude auf den möglichen Triumph, und den nimmermüden VfB-Frauen um Erfolgstrainer Laszlo Hollosy kann man nur in Oliver-Kahn-Manier zurufen: Holt Euch das Ding, holt Euch die Schale!