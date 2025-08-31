Und dann stimmten sie wieder jenes Lied an. „Humba, Humba, ....“ Leise, ganz vorsichtig musste Laura Berger, die nun auch höchst offiziell zur „Lautsprecherin“, wahlweise auch „Megaphone der Mannschaft“ ernannt wurde, von den zwanzig bis dreißig Meter entfernt sitzenden Fans angestupst werden, doch endlich wieder diesen Song anzusingen. Diesen Song, der nach VfB-Siegen mittlerweile zum Standardrepertoire gehört und zu einer Art Erfolgsrezept beim Volleyball-Bundesligisten mutiert ist.