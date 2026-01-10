Wieder eine klare Angelegenheit für den VfB Suhl Lotto Thüringen. Mit 3:0 (25:13, 25:19, 25:12) schicken die in diesen Wochen so erfolgreichen und in allen Wettbewerben noch vertretenen Bundesliga-Volleyballerinnen auch die Skurios Volleys Borken auf die Heimreise. Gegen den Aufsteiger aus dem Münsterland hatte die Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy nur gegen Ende des zweiten Satzes kleinere Probleme, als sie die Gäste vom 24:15 bis auf 24:19 herankommen ließ.