VfB Suhl rüstet weiter auf: Verstärkung für den Meister

Der Volleyballmeister holt eine Kanadierin für den Mittelblock. Die freut sich auf die Siegermentalität ihres neuen Vereins.
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Der frischgekürte deutsche Volleyballmeister VfB Suhl Lotto Thüringen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Mit Emma Boyd wechselt eine athletische und dynamische Mittelblockerin in die Wolfsgrube.
VfB-Teammanager Jens Haferkorn blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit: „Emma ist eine Spielerin, die genau das Profil mitbringt, das wir für unser Team gesucht haben. Sie verfügt über eine starke Präsenz am Netz, ein gutes Timing im Block und bringt die notwendige Athletik mit, um auf hohem Niveau im Mittelblock zu agieren. Besonders überzeugt hat uns ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Wir sind überzeugt, dass sie sich mit ihren Qualitäten schnell in unser Spiel integrieren und eine wichtige Rolle im Zentrum einnehmen wird. Für Emma ist der Schritt nach Suhl eine spannende Herausforderung.“ Boyd wechselt vom Volley-Ball Club Chamaliéres in den Thüringer Wald.
Auch die Kanadierin blickt voller Vorfreude auf ihre neue Aufgabe in der Bundesliga: „Ich habe mich für Suhl entschieden, weil mich die offensive Schnelligkeit und die physische Spielweise der Mannschaft sofort angesprochen haben. Außerdem freue ich mich sehr darauf, in einem Umfeld zu trainieren und zu spielen, das von einer echten Siegermentalität geprägt ist. Ich kann es kaum erwarten, Teil des Teams zu sein und gemeinsam um Erfolge zu kämpfen.“