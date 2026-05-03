VfB Suhl rüstet weiter auf: Verstärkung für den Meister

VfB-Teammanager Jens Haferkorn blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit: „Emma ist eine Spielerin, die genau das Profil mitbringt, das wir für unser Team gesucht haben. Sie verfügt über eine starke Präsenz am Netz, ein gutes Timing im Block und bringt die notwendige Athletik mit, um auf hohem Niveau im Mittelblock zu agieren. Besonders überzeugt hat uns ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Wir sind überzeugt, dass sie sich mit ihren Qualitäten schnell in unser Spiel integrieren und eine wichtige Rolle im Zentrum einnehmen wird. Für Emma ist der Schritt nach Suhl eine spannende Herausforderung.“ Boyd wechselt vom Volley-Ball Club Chamaliéres in den Thüringer Wald.