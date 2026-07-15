Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen treffen in der Champions League in Gruppe E auf PGE Budowiani Lodz aus Polen, C.S.O. Voluntari aus Rumänien und Galatasaray Istanbul aus der Türkei. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg am Sitz des Europäischen Volleyballverbandes CEV. Ab November spielen je vier Mannschaften in den fünf Gruppen A bis E. Der deutsche Meister wird seine Champions-League-Heimspiele in Coburg austragen.
VfB Suhl nach der Auslosung Vorfreude auf heiße Duelle mit Galatasaray Istanbul
Thomas Sprafke 15.07.2026 - 16:44 Uhr