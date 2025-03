VfB Suhl muss sich steigern: Nur ein starker Satz genügt nicht

Die Schützlinge von VfB-Chefcoach Laszlo Hollosy starteten am Samstagabend stark in das finale Hauptrundenspiel und bezwangen zunächst den favorisierten Gastgeber deutlich mit 25:17 Punkten im ersten Satz. Insbesondere VfB-Diagonalangreiferin Anna Artyshuk war vom gegnerischen Block kaum zu bändigen. Ebenso war Julia de Paula von Beginn an hoch konzentriert in Annahme und Angriff wie auch VfB-Libera Minami Yoshioka. Lohn für dieses engagierte Auftreten war die 1:0-Satzführung nach 20 Minuten.