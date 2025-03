Erst am Samstag das „Endspiel“ um Platz vier und damit die bessere Ausgangsposition in den Playoffs, dann möglicherweise drei weitere Spiele: Der VfB Suhl ringt nach zwei vergeblichen Anläufen in den beiden vergangenen Spielzeiten in den kommenden Wochen erneut mit dem SC Potsdam um den Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale. VfB-Präsident Alexander Mantlik sieht sein Team diesmal auf Augenhöhe, und ist außerdem optimistisch, den Großteil der Spielerinnen über den Sommer hinaus an den VfB zu binden: „Wir wollen Kontinuität in der Mannschaft, weil wir sehen, dass sich dieses Team in die richtige Richtung entwickelt.“