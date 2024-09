Lara Nagels vom Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl hat sich beim Test-Turnier am Wochenende in Stuttgart eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Das erklärte VfB-Präsident Alexander Mantlik. Untersuchungen am Montag in Erfurt beim renommierten Orthopäden und Sportmediziner Dr. Gerald Lutz sollen weitere konkrete Aufschlüsse über die Schwere der Verletzung und die Ausfallzeit bringen.