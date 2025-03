Auch wenn der VfB Suhl schon das erste Playoff-Duell mit Potsdam sensationell gewonnen hatte: Mit so einem deutlichen zweiten Erfolg wie am Samstag, 29. März, in der Wolfsgrube hat vorher wohl niemand gerechnet, sagt Suhls Zuspielerin Lara Nagels. Dafür braucht es manchmal auch Schimpfwörter, um sich aus einem Tief herauszuziehen, erzählt die Belgierin im Interview. Wir sprachen nach der Partie mit der 27-Jährigen.