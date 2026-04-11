Ungeschlagen Meister in der höchsten Spielklasse des Freistaats, ein ausgelassener Mannschaftstanz unter der Dusche in der Umkleide der Sporthalle und nun auch ein endgültiges Ja zum abermaligen Sprung in die 4. Volleyball-Liga Deutschlands: Der außergewöhnliche Erfolg der zweiten Frauenmannschaft des VfB 91 Suhl fügt sich ein in ein sportlich äußerst bemerkenswertes Jahr für den Südthüringer Verein.