Alexander Mantik, Präsident des VfB Suhl: Es ist ein Märchen. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Ich hoffe, dass viele Menschen daraus Inspiration ziehen können. Die Meisterschaft ist ein anderes Gefühl als der Pokalsieg. In Mannheim war es wie eine Explosion, in der Finalserie wuchs der Glaube mit jedem Sieg. Mehr Werbung für unsere Stadt und für Thüringen können wir nicht machen.