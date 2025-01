VfB Suhl in Meiningen: Zu kalt und zu weit: Fanmarsch fällt aus

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen trugen am Samstagabend ihr Punktspiel gegen den Dresdner SC in Meiningen aus. Ursprünglich war geplant, dass die Suhler Fans ihre Dresdner Pendants am Bahnhof treffen und mit ihnen gemeinsam zur Halle marschieren. Zumindest die Dresdner Anhänger redeten sich mit der Zeitknappheit heraus.