Fast Halbzeit an der Adria: Volleyball-Doublesieger VfB Suhl Lotto Thüringen hat sich nach kleinen Anlaufschwierigkeiten im Trainingslager in Misano Adriatico gut eingelebt. So gab es anfangs Ungereimtheiten wegen der Hallenbelegung. Denn parallel zum VfB weilt Turan VC, Meister der aserbaidschanischen Volleyball-Superliga, zum Üben in dem Badeort unweit von Rimini. Pikant: Turan feiert wie Suhl in diesem Herbst seine Premiere in der Champions League.