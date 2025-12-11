Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann? Am 28. Februar in der SAP-Arena zu Mannheim. Wenn der VfB Suhl zum nunmehr fünften Mal im Volleyball-Pokalfinale steht.
VfB Suhl im Pokalfinale Endstation Mannheim
Claudia Fehse 11.12.2025 - 16:55 Uhr
Ohne Bremse ins Endspiel. VfB-Präsident Mantlik stört die Aussicht auf die Hölle nicht, die Kapitänin wünscht sich die Region als finale Unterstützung.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann? Am 28. Februar in der SAP-Arena zu Mannheim. Wenn der VfB Suhl zum nunmehr fünften Mal im Volleyball-Pokalfinale steht.