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  6. „Es ist jetzt schon die ultimative Saison“

VfB Suhl im Finale „Es ist jetzt schon die ultimative Saison“

Was sagen die eingefleischtesten Fans des VfB Suhl zum Finaleinzug ihres Vereins?

VfB Suhl im Finale: „Es ist jetzt schon die ultimative Saison“
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Das ist wahre Fan-Liebe: Der Suhler Block in Schwerin. Foto: Dietmar Albrecht

Sven Ehrhardt, Mannschaftsbetreuer der ersten Fußball-Mannschaft vom FSV Martinroda: „Ich bin gebürtiger Suhler und gerade einfach nur glücklich. Die Mannschaft hat das wahnsinnig gut gemacht.“

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Gerhardt Dennstedt, bei Suhler Heimspielen am Empfang in der Wolfsgrube: „Schlechte Nachricht: Wir haben am Sonntag kein Heimspiel mehr, und jetzt die gute Nachricht: Wir sind im FINALE!!!“

Ludwig Mahr, AlwaySUHLtras: „Das war ein super Spiel, das wir so nie erwartet hatten. 3:0 in Schwerin und im dritten Satz 25:17, so etwas war noch nie da. Unglaublich, danke an die Mannschaft.“

Petra Zeneli, AlwaySUHLtras: „Die Mannschaft ist total im Flow. Sie ist gewinnt gerade andauernd. Diese Mannschaft ist so toll, ganz klasse. Danke an die Mannschaft, danke an den Trainer. Danke, danke, danke.“

Kai Tegge, AlwaySUHLtras: „Was soll ich dazu sagen? Ich fahre seit zwanzig Jahren nach Schwerin und habe hier noch nie einen Sieg des VfB erlebt. Heute 3:0. Legendär. Es gab keinen Moment, in dem man gedacht hätte, die Mannschaft könnte das Spiel noch abgeben. Jetzt spielen wir Champions League, das ist der Wahnsinn.“

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Auch im zweiten Spiel lässt sich der eigentliche Underdog nicht von seinem Weg abbringen. Wieder drehen die Suhler Volleyballerinnen gegen Schwerin den Spieß einfach um.

Thomas Augstein, AlwaySUHLtras: „Einfach Wahnsinn, unbeschreiblich. Man muss den Moment jetzt wirklich genießen. Die Saison ist jetzt schon perfekt und kann sogar noch besser werden. Wir waren im Europapokal, wo wir unglücklich ausgeschieden sind – im Nachhinein muss man sagen, dass es sogar ganz gut war, weil die Mannschaft so wieder Kräfte sammeln konnte für den DVV-Pokal und jetzt für die Meisterschaft. Wahnsinn, egal was jetzt passiert. Selbst wenn wir mit 0:3 im Finale verlieren würden, was ich nicht glaube, ist es die ultimative Saison – mega. Hut ab vor allen Verantwortlichen, der Mannschaft, den Spielerinnen.“

Michelle Senft, AlwaySUHLtras: „Ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei, aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Dass wir hier so grandios gewinnen, hätte ich niemals gedacht. Ich hatte uns am Sonntag schon wieder in der Wolfsgrube gesehen.“