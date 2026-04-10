VfB Suhl im Finale: „Es ist jetzt schon die ultimative Saison“

Unsere Empfehlung für Sie Sensationeller Finaleinzug So geht das doch nicht, lieber VfB Suhl Auch im zweiten Spiel lässt sich der eigentliche Underdog nicht von seinem Weg abbringen. Wieder drehen die Suhler Volleyballerinnen gegen Schwerin den Spieß einfach um.

Thomas Augstein, AlwaySUHLtras: „Einfach Wahnsinn, unbeschreiblich. Man muss den Moment jetzt wirklich genießen. Die Saison ist jetzt schon perfekt und kann sogar noch besser werden. Wir waren im Europapokal, wo wir unglücklich ausgeschieden sind – im Nachhinein muss man sagen, dass es sogar ganz gut war, weil die Mannschaft so wieder Kräfte sammeln konnte für den DVV-Pokal und jetzt für die Meisterschaft. Wahnsinn, egal was jetzt passiert. Selbst wenn wir mit 0:3 im Finale verlieren würden, was ich nicht glaube, ist es die ultimative Saison – mega. Hut ab vor allen Verantwortlichen, der Mannschaft, den Spielerinnen.“