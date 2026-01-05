Nun also das Achtelfinale: Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen spielt im CEV-Pokal, dem nach der Champions League zweithöchsten europäischen Volleyball-Spielklasse, das Los hat es so gewollt, zum zweiten Mal nacheinander gegen ein Team aus Rumänien. Das Los beziehungsweise der Turnierbaum bestimmte auch, dass es die Suhlerinnen wieder mit einem Team aus der Hauptstadt Bukarest respektive deren näherer Umgebung zu tun bekommen.