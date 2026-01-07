Der VfB Suhl gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel um den CEV-Pokal. Gegen CSO 2005 Voluntari lautet das Ergebnis 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:20).
VfB Suhl im Europapokal Die Viertelfinal-Tür steht ganz weit offen
Claudia Fehse 07.01.2026 - 21:01 Uhr
Es ist wieder eine dieser magischen Europapokal-Nächte. Der VfB Suhl schickt auch die Rumäninnen von CSO Voluntari mit 3:1 nach Hause.
