Mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg bei den gastgebenden Ladies in Black Aachen verwirklicht der VfB Suhl Lotto Thüringen doch noch seinen Traum vom zweiten Tabellenplatz zum Start in die Playoff-Runde der Damen-Volleyball-Bundesliga. Durch die erhofften Schrittmacherdienste des Tabellenführers Stuttgart, der den unmittelbaren Konkurrenten, Titelverteidiger Schwerin nach hartem Kampf mit 3:2 bezwingen konnte, sprangen die Hollosy-Schützlinge doch noch auf die beste Platzierung der Bundesliga-Vereinsgeschichte nach der Hauptrunde. Damit hätten sie im möglichen Halbfinal-Duell gegen Schwerin das so wichtige Heimrecht in einer eventuell erforderlichen dritten Begegnung.