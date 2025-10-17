Volleyball-Bundesligist VfB Suhl hat für das erste Heimspiel am Samstagnachmittag (16.45 Uhr) gegen den Dresdner SC bereits über 1000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Das bestätigte VfB-Geschäftsführer Alexander Mantlik auf Nachfrage. Darunter sind auch 50 Karten im Gästeblock, womit der Kontrahent sein offizielles Kontingent komplett ausgeschöpft hat. Die DSC-Fans reisen mit einem Sonderbus zum Spitzenspiel nach Suhl.