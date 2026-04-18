Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind nur noch einen Sieg von der Deutschen Meisterschaft entfernt. Im zweiten Finalspiel um den Titel triumphierte der VfB am Samstagabend mit 2:3 (25:23, 11:25, 26:24, 14:24, 13:15) bei Dresdner SC vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Nach dem Pokaltriumph gegen Stuttgart Ende Februar winkt nun dem VfB Suhl sogar das Double. In der „Best-of-five-Serie“ führt Suhl jetzt mit 2:0, der dritte und womöglich schon letzte Vergleich steigt am Mittwochabend (19 Uhr) in Suhl. Die Partie ist bereits mit 1800 Besuchern ausverkauft. Die Begegnungen vier und fünf sind für den 25. April, 17.15 Uhr, in Dresden und für den 29. April, 19 Uhr, in Suhl terminiert.