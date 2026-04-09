Als ob es nach dem Pokalsieg noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, so hat ihn der VfB Suhl Lotto Thüringen am Mittwochabend beim SSC Palmberg Schwerin erbracht. Er gehört zu den Spitzenmannschaften im deutschen Frauen-Volleyball. Der Einzug in die Finalserie um die Meisterschaft ist die nächste Krönung einer Erfolgsgeschichte, die ihres gleichen sucht. Von Machern, die den Verein nach Jahren der sportlichen Stagnation und zwei Fast-Insolvenzen wieder auf professionelle Füße gestellt haben. Einem Trainer, der seinen Sport liebt und lebt und diese Einstellung auch seiner Mannschaft eingeimpft hat. Einer Mannschaft, die tatsächlich ein Team ist; in der jede Spielerin für die andere einsteht und Teamgeist keine leere Phrase ist.