Im Bus, auf der Autobahn und dem Weg zurück nach Suhl, beugten sich am Samstagabend alle Köpfe über die Live-Übertragung der Halbfinal-Auslosung. Hauptsache ein Heimspiel! Diesem Wunsch der Mannschaft von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen konnte die ehemalige Nationalspielerin Denise Seubert – ehemals Hanke – entsprechen und fischte die blaue Kugel, in der sich der Zettel mit dem VfB-Logo verbarg, als Erstes der noch ausstehenden Paarung aus der durchsichtigen Lostrommel. Es folgte der Dresdner SC. So also wird die Begegnung lauten.