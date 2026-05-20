„Das ist wirklich alles krass. Wenn man darüber nachdenkt, was man alles erreicht hat in dieser Saison, dann bleibt nur Dankbarkeit.“ Das sagt Laura Berger, Mittelblockerin vom VfB Suhl Lotto Thüringen, binnen weniger Wochen erst Pokalsiegerin, dann deutsche Meisterin und seit vergangenem Samstag nun auch deutsche Nationalspielerin. Wie ihre VfB-Mitstreiterin Emma Sambale zählt Berger aktuell zum 30-köpfigen Auswahlkader für die ab Juni mit drei Turnieren anstehende Volleyball Nations League (VNL). „Nun sind wir nicht nur Doublesieger, sondern haben auch noch zwei Nationalspielerinnen“, stellte Ulf Greiser, langjähriges Präsidiumsmitglied beim VfB Suhl, nach den Nominierungen, fest.