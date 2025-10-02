VfB Suhl: Finaler Test mit Stellprobe

Eine Woche noch, dann geht’s los: Bevor der VfB Suhl wieder ins Spielgeschehen einsteigt, absolviert der Volleyball-Bundesligist zwei finale Testspiele gegen den PVK Olymp Prag.
Der Volleyball-Bundesligist testet noch einmal gegen Olymp Prag und übt seine internen technischen Abläufe.
Die Spiele gegen den tschechischen Erstligisten dienen dem VfB nicht nur als letzten sportlichen Test, sondern auch als eine Art Stellprobe. Dafür werden neben dem Feld interne Abläufe geprobt – inklusive komplettem Aufbau und Test der Anzeigetafel. Der Aufbau in der Halle erfolgt bereits am Donnerstag, ehe am Freitag, 3. Oktober, der scharfe Test über die Bühne geht.
Am Freitag beginnt das Spiel der Suhlerinnen gegen den PVK um 18 Uhr, für Samstag ist 12 Uhr als Anpfiffzeit geplant. Während am Einheitsfeiertag Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich willkommen sind, findet der dann tatsächlich finale Test am Samstag ohne Öffentlichkeit statt.
Auch in der vergangenen Saison hatten die Suhlerinnen ihre letzten Tests gegen die Tschechinnen absolviert. Beide Mannschaften pflegen seit Jahren enge Beziehungen zueinander.
Der VfB Suhl steigt am 12. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Skurios Volleys Borken in die neue Saison ein. Das erste Heimspiel – Gegner ist der Dresdner SC – steht am Samstag, 18. Oktober an.