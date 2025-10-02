VfB Suhl: Finaler Test mit Stellprobe

Die Spiele gegen den tschechischen Erstligisten dienen dem VfB nicht nur als letzten sportlichen Test, sondern auch als eine Art Stellprobe. Dafür werden neben dem Feld interne Abläufe geprobt – inklusive komplettem Aufbau und Test der Anzeigetafel. Der Aufbau in der Halle erfolgt bereits am Donnerstag, ehe am Freitag, 3. Oktober, der scharfe Test über die Bühne geht.